В Вене более 40 тысяч человек вышли на демонстрацию против обязательной вакцинации

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11 декабря 2021, 22:57 Источник: Коммерсантъ

Австрия, демонстрация против обязательной вакцинации, kristen-images.com/globallook.com

Более 40 тысяч человек вышли в субботу на улицы Вены, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от COVID-19 и домашней изоляции для непривитых.

«Нет вакцинации, нет фашизму», — было написано на транспаранте одного из участников демонстрации. «Я не неонацист и не хулиган, я борюсь за свободу и против вакцинации»,- говорилось на другом, сообщает AFP.

Демонстрации регулярно проходят по выходным в австрийских городах, после того как Австрия, первой из стран ЕС, объявила о планах обязательной вакцинации от коронавируса. Прививки должны стать обязательными для всех граждан Австрии старше 14 лет с 1 февраля. Исключение будет сделано только для тех, кто имеет медотводы.

За отказ от вакцинации придется платить высокие штрафы — от 600 евро.

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