В Вене более 40 тысяч человек вышли на демонстрацию против обязательной вакцинации

Более 40 тысяч человек вышли в субботу на улицы Вены, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от COVID-19 и домашней изоляции для непривитых.
«Нет вакцинации, нет фашизму», — было написано на транспаранте одного из участников демонстрации. «Я не неонацист и не хулиган, я борюсь за свободу и против вакцинации»,- говорилось на другом, сообщает AFP.
Демонстрации регулярно проходят по выходным в австрийских городах, после того как Австрия, первой из стран ЕС, объявила о планах обязательной вакцинации от коронавируса. Прививки должны стать обязательными для всех граждан Австрии старше 14 лет с 1 февраля. Исключение будет сделано только для тех, кто имеет медотводы.
За отказ от вакцинации придется платить высокие штрафы — от 600 евро.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.