«Долой Четвёртый Рейх»: в Австрии проходят антиправительственные демонстрации

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4 декабря 2021, 20:27 Александр Крохмаль, Журналист

30 ноября стало известно, что в Австрии пойдут на крайние меры, дабы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.



Было принято решение об обязательной вакцинации всего населения, а также об огромных штрафах за её игнорирование (3600 евро или 4 месяца ареста за отказ). От вакцинации освобождаются только дети, беременные и те, у кого есть разные противопоказания. Но для самих австрийцев такие меры показались не то, что неуместными, но даже преступными. Демонстрации против суровых ограничений проходили практически весь ноябрь, но сейчас ситуация ухудшилась. Выступают уже не против ограничений, а против правительственных сил, и в особенности осуждается политика действующего бургомистра Вены Михаэля Людвига. Людвига считают главным организатором строгих мер и штрафов. Столичные жители даже называют его нацистом.

На сегодня в Вене заявлено до 20 демонстраций. По официальным данным, там принимают участие более 2 тысяч человек. Впрочем, истинное количество «антиковидников» может быть гораздо более масштабное. Протестующие перекрыли движение всего столичного транспорта. Демонстранты заявляют, что не согласны с решениями правительства и требуют срочных перемен. Некоторые даже выступают за отставку нынешней власти, а в частности самого венского бургомистра. Также звучат лозунги за досрочные выборы в местный парламент и изменения в правительственных структурах. Люди обвиняют власть в нарушении прав человека и в насаждении так называемого «ковидного террора». Они считают, что правительство отступает от принципов демократии. «Долой Четвёртый Рейх»,- слышатся яростные критики из уст митингующих. На данном этапе отмечается, что демонстрации проходят мирно, и до столкновений с силовиками пока не доходило.

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