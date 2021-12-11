Ракета New Shepard выполнила третий суборбитальный полет с космическими туристами на борту

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11 декабря 2021, 19:59 Источник: ТАСС

Фото: twitter, blueorigin

Ракета New Shepard, на борту которой было шесть туристов, совершила в субботу успешный орбитальный полет. Трансляцию вела компания Blue Origin — организатор коммерческих полетов на орбиту, принадлежащая богатейшему человеку мира, основателю Amazon Джеффу Безосу.

Запуск ракеты был произведен в субботу с космодрома в штате Техас. Путешествие длилось более 10 минут, космические туристы поднялись на высоту чуть более 100 км и оказались в состоянии невесомости. Затем капсула штатно приземлилась на площадке космодрома.

Это третий коммерческий полет, организованный Blue Origin. На этот раз на орбиту отправились старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, ведущий телешоу Good Morning America на канале ABC Майкл Страхан и четыре платных туриста: филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс с сыном Кэмероном.

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