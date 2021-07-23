Космические туристы заплатили Безосу 100 млн долларов

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23 июля 2021, 13:02

Продажи компании Blue Origin, принадлежащей богатейшему человеку мира, основателю Amazon Джеффу Безосу, начались только 20 июля и за несколько дней достигли 100 млн долларов.



Как пишет Sostav.ru, Blue Origin хочет ещё дважды запустить ракету New Shepard в этом году. «Мы построим дорогу в космос для будущего наших детей и внуков. Мы должны сделать это, чтобы решить проблемы Земли»,- заявил Безос. Спрос на космический туризм оказался очень высоким, но компания не разглашает стоимость билета.



Прямой конкурент Blue Origin, компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона предлагает достичь космоса за $250 тыс. Сам Брэнсон опередил Безоса, поднявшись на высоту 86 км от Земли и практически достигнув границы космоса.



Пользователи соцсетей бурно отреагировали на суборбитальный полет Безоса на ракете New Shepard — они посмеялись над формой ракеты, напоминающую половой член, и напомнили о том, какую репутацию имеет бизнесмен в связи с сообщениями о плохих условиях труда в Amazon.





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