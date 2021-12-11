Глава Минздрава ФРГ: в ближайшие четыре года победить пандемию коронавируса не удастся

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11 декабря 2021, 18:36 Источник: РБК

Карл Лаутербах, Kay Nietfeld/globallook.com

Победа над COVID-19 в ближайшие четыре года вряд ли возможна из-за постоянной мутации коронавируса, но при условии массовой вакцинации новые штаммы не будут представлять большой опасности. Такое мнение в интервью Bild высказал новый министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

«Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами», — заявил Лаутербах.

Одна из причин этого — появление новых штаммов. «[Новые] варианты часто возникают у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями»,— напомнил министр.

Однако при условии налаженной прививочной кампании, по мнению главы греманского Минздрава, «даже новые варианты практически не будут представлять опасности».

Будучи по специальности врачом-эпедимиологом, Лаутербах предположил также, что в ситуации с распространением омикрон-штамма двухэтапной вакцинации будет недостаточно. Понадобится введение бустерной третьей дозы. По поводу необходимости четвертой Лаутербах заявил, что это будет во многом зависеть от того, «насколько серьезно человек заболел «омикроном» и появятся ли другие мутации».

В субботу стало известно, в ЮАР, откуда началось распространение омикрон-штамма, зафиксировано падение заболеваемости коронавирусом.

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