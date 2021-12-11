В ставшем эпицентром распространения штамма «омикрон» регионе ЮАР падает заболеваемость коронавирусом

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11 декабря 2021, 13:36 Источник: eNCA

лаборатория, Li Zhipeng/XinHua

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние сутки составило 19 018 по сравнению с 22 391 днем ранее. Это во многом стало следствием снижения заболеваемости в столичной провинции Гаутенг.

В Национальном институте инфекционных заболеваний подчеркнули, что Гаутенг продолжает оставаться эпицентром распространения штамма коронавируса нового типа "омикрон", однако темпы прироста количества зараженных снизились. За прошедшие 24 часа в этой провинции выявили 9 250 инфицированных COVID-19 по сравнению с 11 791 днем ранее.

В больницы ЮАР с коронавирусной инфекцией были доставлены 507 человек по сравнению с 453 накануне. Общее число госпитализированных в связи с COVID-19 достигло в ЮАР 5 344. Количество летальных исходов за минувшие сутки составило 20 по сравнению с 22 сутки назад.

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