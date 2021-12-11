В ставшем эпицентром распространения штамма «омикрон» регионе ЮАР падает заболеваемость коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние сутки составило 19 018 по сравнению с 22 391 днем ранее. Это во многом стало следствием снижения заболеваемости в столичной провинции Гаутенг.
В Национальном институте инфекционных заболеваний подчеркнули, что Гаутенг продолжает оставаться эпицентром распространения штамма коронавируса нового типа "омикрон", однако темпы прироста количества зараженных снизились. За прошедшие 24 часа в этой провинции выявили 9 250 инфицированных COVID-19 по сравнению с 11 791 днем ранее.
В больницы ЮАР с коронавирусной инфекцией были доставлены 507 человек по сравнению с 453 накануне. Общее число госпитализированных в связи с COVID-19 достигло в ЮАР 5 344. Количество летальных исходов за минувшие сутки составило 20 по сравнению с 22 сутки назад.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.