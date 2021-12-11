Гинцбург сообщил, что центр имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма «омикрон»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в рамках беседы с журналистами, что центр собрал конструкцию вакцины против штамма коронавируса "омикрон".
"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов", – подчеркнул Александр Гинцбург и добавил, что в настоящий момент нет оснований менять существующую вакцину.
Ранее директор центра имени Гамалеи сообщил, что специалисты НИЦ подстраивают профилактический препарат против штамма коронавируса нового типа "омикрон". Аналогичные манипуляции ученые проделали для всех предыдущих вариантов COVID-19.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.