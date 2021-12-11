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Гинцбург сообщил, что центр имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма «омикрон»

, 07:50 Источник: РИА "Новости"

Гинцбург сообщил, что центр имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма «омикрон»
шприц, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в рамках беседы с журналистами, что центр собрал конструкцию вакцины против штамма коронавируса "омикрон".

"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов", – подчеркнул Александр Гинцбург и добавил, что в настоящий момент нет оснований менять существующую вакцину.

Ранее директор центра имени Гамалеи сообщил, что специалисты НИЦ подстраивают профилактический препарат против штамма коронавируса нового типа "омикрон". Аналогичные манипуляции ученые проделали для всех предыдущих вариантов COVID-19.

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