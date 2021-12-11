Гинцбург заявил, что у прибывших из ЮАР россиян с штаммом COVID-19 «омикрон» болезнь протекает в легкой форме

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11 декабря 2021, 07:16 Источник: РИА "Новости"

тесты на COVID-19, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у пациентов с штаммом коронавируса "омикрон", прибывших в Россию из ЮАР, болезнь протекает в легкой форме.

Александр Гинцбург в рамках беседы с представителями СМИ в субботу, 11 декабря, подчеркнул, что у прибывших из ЮАР с подтвержденным штаммом коронавируса нового типа "омикрон" течение болезни легкое, "ничего серьезного по клинике нет". Все они находятся в стационаре.

Уточняется, что эти пациенты ранее прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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