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В ЮАР не считают «омикрон» опасным штаммом коронавируса

, 21:27 , Журналист

В ЮАР не считают «омикрон» опасным штаммом коронавируса
pixabay.com

Учёные из ЮАР уже не раз заявляли про возможное отсутствие серьёзной опасности от «омикрон» штамма, который вызвал опасения почти у всех жителей планеты. 

Совсем недавно об отсутствии тревоги заявил глава минздрава ЮАР Джо Паахла. «Есть признаки того, что заболевания от новой формы коронавируса может быть менее тяжёлым», - сказал министр и призвал не раздувать вокруг «омикрона» масштабную панику. Он также добавил, что самым надёжным способом защиты от всех «ковидных» штаммов остаётся массовая вакцинация. Гендиректор Совета по медицинским исследованиям в республике Гленда Грей отметила, что госпитализированные с коронавирусом - это в основном те, кто не сделал вовремя прививку. Она подчеркнула, что вакцинированные переносят инфекцию намного легче. При этом, число госпитализаций из-за «омикрона» в стране так и не выросло. Болезнь в основном проходит в лёгкой форме.

Случаи смертности от африканского штамма пока что не фиксировались. В ВОЗ эти сведения подтверждаются. Летальных исходов по-прежнему нет. Но всё же большинство учёных склоняются к тому, что африканская версия «ковида» является не изученной, и делать какие-то точные выводы пока рановато. Считается, что «омикрон» полностью раскроет себя уже во второй половине декабря 2021 года. Именно тогда станет понятно, что именно он представляет собой, и каким образом воздействует на человеческий организм.

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