Кикабидзе навестил Саакашвили в военном госпитале в Гори

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11 декабря 2021, 14:30 Источник: РИА "Новости"

Вахтанг Кикабидзе, Natalya Loginova/Russian Look

Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе навестил заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в больнице и заявил, что политик не чувствует себя хорошо, однако его дух не сломлен.

В настоящий момент Михаил Саакашвили находится в военном госпитале Гори, где его лечат после пятидесятидневной голодовки в тюрьме.

"Ему не хорошо, тут и вопросов нет, видно по глазам", – заявил Вахтанг Кикабидзе. Артист сообщил, что политик угостил его чаем и рассказал "все детально". Они обсудили, в частности, то, как музыканта встретил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Кикабидзе, он сказал украинскому лидеру, что Саакашвили необходимо "забрать", иначе его убьют. "На что он ответил, что с сегодняшнего дня начнет звонить, после этого в Тбилиси приехал народный защитник Украины, затем адвокат", – уточнил артист.

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