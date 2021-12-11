Политолог Марков: в случае ввода войск России в Донбасс на ее сторону могут перейти до 70% офицеров армии Украины

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11 декабря 2021, 12:16

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае ввода войск Российской Федерации в Донбасс на ее сторону могут перейти до 70% офицеров Вооруженных сил Украины. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, РФ потребовала от американских властей снять запрет на выполнение Минских соглашений Киевом. Как считает Марков, если данное условие не будет выполнено, Москва может запустить процесс признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Реагируя на это, Украина начнет в Донбассе наступление. Россия в ответ введет в регион свои силы, обозначил предполагаемый сценарий аналитик.

Согласно мнению Сергея Маркова, в случае появления в Донбассе подразделений РФ на ее сторону могут перейти до 70% офицеров ВСУ. Данный вариант развития событий вероятен, если семьи военных будут находиться на контролируемой Россией территории, указал политолог в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее в субботу сообщалось, что украинский эксперт Тарас Чмут сделал прогноз, по которому российская армия не будет бомбить Киев, если разгорится вооруженное противостояние.

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