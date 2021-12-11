Председатель Тернопольского облсовета Головко призвал Украину создать «грязную бомбу», которой можно атаковать Россию

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11 декабря 2021, 09:51

Флаг Украины, Christophe Gateau / globallookpress.com

Председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко, представляющий запрещенную в РФ праворадикальную партию «Свобода», призвал Украину создать «грязную бомбу», которой можно атаковать Россию.

По мнению процитированного «ПолитНавигатором» Головко, Киев должен последовать примеру Израиля и Пакистана и обзавестись собственным ядерным оружием. Националист указал на то, что изготовление «грязной бомбы» займет «буквально полгода». Говоря о данном средстве поражения, Михаил Головко отметил, что «мы можем его применить против агрессора».

«Страной-агрессором» украинские власти называют Россию. Они обвиняют Москву в развязывании военного конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. Руководство РФ подобные утверждения отрицает.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко заявил, что Россия может дать одномоментный залп 300 ракетами «Искандер» и ударить по Киеву.

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