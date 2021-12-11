Forbes: в случае войны НАТО с Россией французские истребители Mirage 2000 займутся разведкой над Черным морем

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11 декабря 2021, 09:11 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Mirage 2000, Ssgt. Corey Hook / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта Североатлантического альянса с Российской Федерацией французские истребители Mirage 2000 займутся разведкой над Черным морем. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Forbes предрек, что французские Mirage 2000 будут осуществлять разведку над Черным морем, если разгорится война между НАТО и Москвой. Издание отметило, что выполнять подобные задачи истребителю позволяет тактическая система Thales Analyseur Superhétérodyne Tactique, которой он оборудован.

При этом в отличие от американского самолета-шпиона RC-135, Mirage 2000 является боевой машиной, способной нести ракеты класса «воздух-воздух». Истребитель в состоянии прорваться к вражеской территории и возвратиться, указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Виктор Баранец озвучил точку зрения, согласно которой российский стратегический бомбардировщик Ту-160 вызывает самый большой страх у Соединенных Штатов среди самолетов.

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