Отставной полковник Баранец: российский ракетоносец Ту-160 вызывает самый большой страх у США среди самолетов

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10 декабря 2021, 15:26 Источник: iReactor

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российский ракетоносец Ту-160 вызывает самый большой страх у Соединенных Штатов среди самолетов. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

В следующем году должен состояться первый полет стратегического бомбардировщика Ту-160М новой постройки. Сайт iReactor пишет, что в модернизированной версии самолета увеличена пусковая способность новых крылатых ракет. Также в машину добавили систему астронавигации, приемник спутниковой связи, автопилот и другое инновационное оборудование. Аналогов у новейшего бомбардировщика нет ни в одной стране мира, отмечает интернет-ресурс.

Ставший собеседником портала Баранец заявил, что среди самолетов США больше всего боятся именно Ту-160. По словам специалиста, данный ракетоносец «время от времени напоминает американцам, что у нас есть чем ответить в случае реальной войны».

«Этот самолет регулярно появляется в международном воздушном пространстве. Скажем так, недалеко от Аляски», — добавил Виктор Баранец.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание The National Interest указало, что флот России послал НАТО предупреждение на Балтике с помощью учебной ракетной атаки комплексом «Уран».

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