National Interest: флот России послал НАТО предупреждение на Балтике с помощью учебных стрельб из ракетной системы «Уран»

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10 декабря 2021, 14:52 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российский флот послал Североатлантическому альянсу предупреждение на Балтике с помощью учебной ракетной атаки системой «Уран». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

The National Interest (NI) указывает, что некоторое время назад силы РФ провели в Балтийском море маневры, к которым привлекли корвет «Стойкий», один из новейших кораблей флота страны. «Стойкий» нанес удар по мишени, имитировавшей судно противника, и успешно поразил цель. Учебная ракетная атака была осуществлена с использованием противокорабельного комплекса «Уран».

Издание констатировало, что в последние годы в Балтийском регионе наблюдается резкий всплеск военной напряженности между Москвой и НАТО. Посредством проведенных стрельб флот РФ послал западному блоку предупреждение, отмечает NI.

Как сообщалось ранее сегодня, в другой своей публикации американское издание предрекло, что системы Javelin, полученные Киевом от США, наверняка будут эффективно бороться с российскими танками в случае «нападения» на Украину.

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