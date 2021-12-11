Политолог Белашко об инциденте с «Донбассом»: в следующий раз попытка прорыва закончится уничтожением украинского корабля Россией»

В следующий раз попытка прорыва закончится уничтожением украинского корабля Российской Федерацией. Так киевский политолог Сергей Белашко прокомментировал произошедший на текущей неделе инцидент с судном «Донбасс».
Утром в четверг «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Спустя некоторое время корабль лег на обратный курс.
Белашко предсказал, что в следующий раз подобная попытка прорыва закончится выстрелом российского берегового ракетного комплекса «Бастион». Эксперт отметил, что в результате «в украинском флоте станет одним кораблем меньше».
Как сообщалось ранее сегодня, бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко заявил, что РФ может дать одномоментный залп 300 ракетами «Искандер» и атаковать Киев.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.