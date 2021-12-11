Политолог Белашко об инциденте с «Донбассом»: в следующий раз попытка прорыва закончится уничтожением украинского корабля Россией»

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11 декабря 2021, 08:22 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

В следующий раз попытка прорыва закончится уничтожением украинского корабля Российской Федерацией. Так киевский политолог Сергей Белашко прокомментировал произошедший на текущей неделе инцидент с судном «Донбасс».

Утром в четверг «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Спустя некоторое время корабль лег на обратный курс.

Белашко предсказал, что в следующий раз подобная попытка прорыва закончится выстрелом российского берегового ракетного комплекса «Бастион». Эксперт отметил, что в результате «в украинском флоте станет одним кораблем меньше».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко заявил, что РФ может дать одномоментный залп 300 ракетами «Искандер» и атаковать Киев.

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