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Минюст США приветствует решение суда в Лондоне по экстрадиции Ассанжа

, 20:26 Источник: РИА "Новости"

Минюст США приветствует решение суда в Лондоне по экстрадиции Ассанжа
флаг США, pixabay.com

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки в пятницу, 10 декабря, приветствовало решение суда в Лондоне, которое подтвердило экстрадицию основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Мы довольны решением", – подчеркнули в американском Минюсте, однако от дальнейших комментариев отказались.

Напомним, ранее сегодня Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа, отметив, что суд удовлетворил гарантии, которые Вашингтон предоставил британской стороне относительно данного процесса. В дальнейшем данное дело будет передано в Вестминстерский магистратский суд.

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