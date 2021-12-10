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Невеста Ассанжа возмущена решением суда Лондона выдать его США

, 15:20 Источник: Свободная пресса

Невеста Ассанжа возмущена решением суда Лондона выдать его США
Джулиан Ассанж, Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис возмущена решением суда в Великобритании, разрешившего выдать его Соединённым Штатам Америки. О том, что Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа, стало известно сегодня.

Апелляция США рассматривалась 27 и 28 октября, но решение суда огласили только 10 декабря. Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как его задержали по запросу США.

В США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвиняют в нарушении законодательства о шпионаже и раскрытии секретной информации. По этим статьям в общей сложности  ему грозит лишение свободы более чем на 170 лет.

Стелла Морис написала на своей странице в Twitter, что суд Лондона совершил большую ошибку, разрешив выдать Джулиана США,- сообщает "Свободная пресса".

"Как это может быть справедливо, как это может быть правильно, как это может быть возможно, экстрадировать Джулиана той самой стране, которая планировала убить его?" — шокирована Стелла Морис. 

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