Британский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

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10 декабря 2021, 13:59 Источник: РИА Новости

молоточек, фото: pixels.com

Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Жалоба рассматривалась 27 и 28 октября, но решение огласили только 10 декабря.

Согласно решению суда, дело Ассанжа вернут в первую инстанцию - магистратский суд района Вестминстер, который в январе отказал в выдаче журналиста из-за риска его самоубийства. Отмечается, что основатель WikiLeaks останется под стражей.

Напомним, что Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как его задержали по запросу США. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать основателя WikiLeaks американским властям, но и не стал отпускать под залог на время рассмотрения апелляции. В США против журналиста выдвинуты 18 уголовных обвинений.

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