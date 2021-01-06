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Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции США

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции США
молоток судьи, pixabay.com

В среду стало известно, что магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.

Уточняется, что в освобождении Джулиану Ассанжу было решено отказать на основании того, что ранее он уже нарушал условия выхода под залог. Подчеркивается, что на предыдущие прошения адвокатов суд также отвечал отказом, ссылаясь на то же основание.

Напомним, в минувший понедельник, 4 января, сообщалось, что Лондонский суд отказал властям Соединенных Штатов Америки в экстрадиции основателя портала WikiLeaks в связи с опасениями за его психическое здоровье.

ЕТ

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