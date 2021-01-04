Суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа

4 января 2021, 14:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В понедельник, 4 января, стало известно, что Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Предполагается, что адвокаты американской стороны подадут апелляцию.
Подчеркивается, что судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям Соединенных Штатов в экстрадиции Джулиана Ассанжа.
Напомним, основатель WikiLeaks с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, боясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по запросу Вашингтона. Слушания по вопросу об экстрадиции стартовали 2 мая того же года. Через некоторое время власти США заявили, что предъявили Джулиану Ассанжу новые обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если основателя WikiLeaks выдадут Соединенным Штатам, то ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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