Роспотребнадзор направил специалистов в ЮАР для помощи в борьбе с пандемией коронавируса

Вечером в пятницу, 10 декабря, стало известно, что группа специалистов Роспотребнадзора направлена в ЮАР для помощи в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина об оказании помощи Южноафриканской Республике в борьбе с COVID-19 в связи с ростом заболеваемости Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила на территорию ЮАР группу специалистов во главе с замруководителя службы.
Кроме того, в республику были направлены мобильные лаборатории, российские тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции в количестве, которое необходимо для проведения 200 тысяч исследований.
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