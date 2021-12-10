Роспотребнадзор: в России выделили четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» у разных пациентов

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10 декабря 2021, 12:27 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о выявлении нового штамма коронавируса «омикрон» у четырех человек, вернувшихся из ЮАР в Россию. Всех пассажиров помещают в обсерватор, где проверяют на COVID-19.

В ведомстве уточнили, что пациентов с «омикроном» по-прежнему двое, исследование проводили два разных института.

При этом директор центра «Вектор» Ринат Максютов пояснил, что в России выделено четыре независимых полногеномных омикрон-штамма от разных туристов, вернувшихся из других стран.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала об отличиях течения новой коронавирусной инфекции при заражении омикрон-штаммом. Новый варинт вируса в основном поражает молодых людей 20-30 лет.

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