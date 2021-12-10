Врач Руженцова перечислила отличия течения COVID-19 при омикрон-штамме

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала об отличиях течения новой коронавирусной инфекции при заражении омикрон-штаммом.
Медик отметила, что симптомы коронавируса при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее, чем при других известных вариантах этой инфекции.
«В отличие от "дельта"-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания»,- добавила Руженцова.
Ее коллега, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, Дарья Хавкина добавила, что большинство заболевших «омикроном» - это молодые люди 20-30 лет. Однако, по ее словам, высока вероятность того, что среди россиян ситуация будет другая.
Ранее эксперты назвали основные симптомы при заражении новым штаммом коронавируса.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости