Российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

Вечером в пятницу стало известно, что российский истребитель сопроводил над акваторией Черного моря американский самолет-разведчик Poseidon Р-8А, заявили в Национальном центре управления обороной.
Уточняется, что 10 декабря радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, которая приближалась к границе Российской Федерации.
Согласно последней информации, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. Экипаж российского самолета идентифицировал объект как самолет-разведчик Р-8А ВМС Соединенных Штатов Америки и сопроводил его.
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