Российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

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10 декабря 2021, 18:15 Источник: РИА "Новости"

истребитель Су-30, mil.ru

Вечером в пятницу стало известно, что российский истребитель сопроводил над акваторией Черного моря американский самолет-разведчик Poseidon Р-8А, заявили в Национальном центре управления обороной.

Уточняется, что 10 декабря радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, которая приближалась к границе Российской Федерации.

Согласно последней информации, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. Экипаж российского самолета идентифицировал объект как самолет-разведчик Р-8А ВМС Соединенных Штатов Америки и сопроводил его.

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