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9 декабря 2021, 12:00 Источник: «Народные Новости»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация может «в течение минут» уничтожить флот Соединенных Штатов в Черном море. На это в разговоре со СМИ указал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

По словам Кедми, Черное море «находится под плотным покрытием огневых средств России». При этом у США нет ресурсов, чтобы «как-то закрепиться» в акватории, полагает собеседник журналистов.

Он отметил, что Москва в состоянии «в течение минут» уничтожить любые силы в Черном море, «если посчитает нужным». Для осуществления подобной операции можно использовать авиацию и расположенные на суше ракеты, заявил Яков Кедми.

Ранее в четверг сообщалось, что портал 19FortyFive назвал создаваемое американцами оружие направленной энергии «худшим кошмаром» РФ.

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