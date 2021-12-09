Аргументы Недели В мире 13+

Экс-разведчик Кедми: Россия может «в течение минут» уничтожить флот США в Черном море

, 12:00 Источник: «Народные Новости»

Экс-разведчик Кедми: Россия может «в течение минут» уничтожить флот США в Черном море
Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация может «в течение минут» уничтожить флот Соединенных Штатов в Черном море. На это в разговоре со СМИ указал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

По словам Кедми, Черное море «находится под плотным покрытием огневых средств России». При этом у США нет ресурсов, чтобы «как-то закрепиться» в акватории, полагает собеседник журналистов.

Он отметил, что Москва в состоянии «в течение минут» уничтожить любые силы в Черном море, «если посчитает нужным». Для осуществления подобной операции можно использовать авиацию и расположенные на суше ракеты, заявил Яков Кедми.

Ранее в четверг сообщалось, что портал 19FortyFive назвал создаваемое американцами оружие направленной энергии «худшим кошмаром» РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество