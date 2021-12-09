Экс-разведчик Кедми: Россия может «в течение минут» уничтожить флот США в Черном море

Российская Федерация может «в течение минут» уничтожить флот Соединенных Штатов в Черном море. На это в разговоре со СМИ указал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
По словам Кедми, Черное море «находится под плотным покрытием огневых средств России». При этом у США нет ресурсов, чтобы «как-то закрепиться» в акватории, полагает собеседник журналистов.
Он отметил, что Москва в состоянии «в течение минут» уничтожить любые силы в Черном море, «если посчитает нужным». Для осуществления подобной операции можно использовать авиацию и расположенные на суше ракеты, заявил Яков Кедми.
Ранее в четверг сообщалось, что портал 19FortyFive назвал создаваемое американцами оружие направленной энергии «худшим кошмаром» РФ.
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