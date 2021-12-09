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Сайт 19FortyFive назвал создаваемое в США оружие направленной энергии «худшим кошмаром» России

, 08:39 Источник: «ПолитРоссия»

Сайт 19FortyFive назвал создаваемое в США оружие направленной энергии «худшим кошмаром» России
Американские военные, Sgt. Jennessa Davey / globallookpress.com

В американском сегменте интернета разместили материал, в котором создаваемое в Соединенных Штатах оружие направленной энергии (DEW) названо «худшим кошмаром» Российской Федерации.

Портал 19FortyFive пишет, что DEW имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционным вооружением. В числе них скорость, точность, а также низкая стоимость выстрела. Как отмечает 19FortyFive, все указывает на то, что DEW в скором времени станет одной из самых мощных технологий для достижения успеха на поле боя и в конечном итоге заменит многие существующие виды средств поражения.

Американский сайт назвал разрабатываемое США оружие «худшим кошмаром» России.

Ранее в четверг сообщалось, что вьетнамский ресурс Soha спрогнозировал «панику» в Штатах из-за начала массового производства гиперзвуковых ракет «Циркон».

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