В американском сегменте интернета разместили материал, в котором создаваемое в Соединенных Штатах оружие направленной энергии (DEW) названо «худшим кошмаром» Российской Федерации.
Портал 19FortyFive пишет, что DEW имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционным вооружением. В числе них скорость, точность, а также низкая стоимость выстрела. Как отмечает 19FortyFive, все указывает на то, что DEW в скором времени станет одной из самых мощных технологий для достижения успеха на поле боя и в конечном итоге заменит многие существующие виды средств поражения.
Американский сайт назвал разрабатываемое США оружие «худшим кошмаром» России.
Ранее в четверг сообщалось, что вьетнамский ресурс Soha спрогнозировал «панику» в Штатах из-за начала массового производства гиперзвуковых ракет «Циркон».
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