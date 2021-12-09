Аргументы Недели В мире 13+

Портал Soha предрек «панику» в США из-за начала массового производства российских гиперзвуковых «Цирконов»

, 07:38 Источник: «ПолитРоссия»

Портал Soha предрек «панику» в США из-за начала массового производства российских гиперзвуковых «Цирконов»
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Во вьетнамском сегменте интернета разместили публикацию, в которой предсказывается «паника» в Соединенных Штатах из-за начала массового производства российских гиперзвуковых ракет «Циркон».

«В США начнется паника, когда Россия начнет массовое производство гиперзвуковых ракет "Циркон"», — прогнозирует сайт Soha.

Портал отмечает, что данный снаряд в состоянии разгоняться до скорости в 9 Маха, дальность действия оружия составляет около тысячи километров. Согласно имеющимся оценкам, существующие системы ПВО не способны перехватить «Циркон».

В процитированном материале указывается, что Вашингтон также ведет разработку гиперзвукового оружия, однако пока ему не удалось добиться значительного прогресса на этом направлении. Предполагается, что американская сторона отстает от РФ в данной сфере минимум на десять лет.

По информации ТАСС, серийное производство «Цирконов» уже ведется. Работы идут на подмосковном НПО машиностроения, рассказало некоторое время назад агентство.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс Baijiahao написал, что Россия способна «парализовать» военно-морские базы Штатов с помощью контейнерных боевых систем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

Аргументы НеделиАвторы АН

Криминал

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество