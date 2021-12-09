Портал Soha предрек «панику» в США из-за начала массового производства российских гиперзвуковых «Цирконов»

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9 декабря 2021, 07:38 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Во вьетнамском сегменте интернета разместили публикацию, в которой предсказывается «паника» в Соединенных Штатах из-за начала массового производства российских гиперзвуковых ракет «Циркон».

«В США начнется паника, когда Россия начнет массовое производство гиперзвуковых ракет "Циркон"», — прогнозирует сайт Soha.

Портал отмечает, что данный снаряд в состоянии разгоняться до скорости в 9 Маха, дальность действия оружия составляет около тысячи километров. Согласно имеющимся оценкам, существующие системы ПВО не способны перехватить «Циркон».

В процитированном материале указывается, что Вашингтон также ведет разработку гиперзвукового оружия, однако пока ему не удалось добиться значительного прогресса на этом направлении. Предполагается, что американская сторона отстает от РФ в данной сфере минимум на десять лет.

По информации ТАСС, серийное производство «Цирконов» уже ведется. Работы идут на подмосковном НПО машиностроения, рассказало некоторое время назад агентство.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс Baijiahao написал, что Россия способна «парализовать» военно-морские базы Штатов с помощью контейнерных боевых систем.

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