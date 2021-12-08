Портал Baijiahao: Россия способна «парализовать» военно-морские базы США с помощью контейнерных боевых систем

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8 декабря 2021, 20:18 Источник: «ПолитРоссия»

Военно-морская база США, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация способна «парализовать» военно-морские базы Соединенных Штатов с помощью контейнерных боевых систем. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

«США должны быть готовы к внезапному удару по их военным объектам», — пишет сайт Baijiahao.

Портал отмечает, что некоторое время назад американские СМИ начали бить тревогу из-за российского ракетного оружия. Эксперты из Штатов пришли к заключению, что РФ может прятать свои крылатые ракеты в контейнерах на торговых судах. Предполагается, что подобные конструкции существуют для снарядов «Калибр», дальность полета которых составляет до двух тысяч километров.

Китайский ресурс указал на то, что Москва в состоянии «парализовать» американские морские базы с помощью контейнерных систем. Их развертка и подготовка к бою занимает считанные минуты. В случае применения данного оружия военные США даже не смогут понять, кто их атаковал.

Как сообщалось ранее сегодня, Baijiahao написал, что Россия «нанесла три комбинированных удара по НАТО» в ответ на отправку американских кораблей в Черное море.

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