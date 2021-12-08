Baijiahao: Россия «нанесла три комбинированных удара по НАТО» в ответ на отправку американских кораблей в Черное море

Аргументы Недели → В мире 13+

8 декабря 2021, 19:36 Источник: «ПолитРоссия»

Российские подлодки, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация «нанесла три комбинированных удара по НАТО» в ответ на отправку американских кораблей в Черное море. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад акваторию Черного моря посетили суда, входящие в состав Шестого флота Соединенных Штатов. Авторы портала Baijiahao сочли данный шаг провокацией в отношении РФ.

Сайт отметил, что в ответ Москва «нанесла три комбинированных удара по НАТО». Так, российские силы провели масштабные маневры в Черном море с боевыми стрельбами. К тренировкам привлекли не только корабли, но и два десятка истребителей-бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-30СМ.

Кроме того, армия РФ приступила к развертыванию на западных границах страны новейшей системы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Данный комплекс можно использовать, в частности, для борьбы с с американскими самолетами-разведчиками и беспилотниками.

«В-третьих, спутники США не смогли обнаружить несколько атомных и обычных подводных лодок, дислоцированных на одной из российских военных баз на Камчатке. Субмарины покинули военный объект и скрылись в неизвестном направлении», — указывается в процитированной публикации.

Американцы опасаются, что подлодки могут объявиться в самом неподходящем месте, пишет Baijiahao.

Как сообщалось ранее в среду, издание South China Morning Post спрогнозировало, что Китай не поддержит Москву в случае ее вооруженного столкновения с Украиной.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости