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В Финляндии количество случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» достигло двадцати

, 17:38 Источник: РИА "Новости"

В Финляндии количество случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» достигло двадцати
Хельсинки, pixabay.com

В Финляндии в пятницу зарегистрировали одиннадцать новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Общее количество заболевших в стране к настоящему моменту увеличилось до двадцати.

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии сообщил, что случаи заражения штаммом "омикрон" были зарегистрированы в районах Хельсинки и больничного округа Уусимаа, Южной Карелии и больничных округах Юго-Западной Финляндии и Вааса.

В институте также заявили, что, вероятно, третья доза вакцины значительно повысит защитный эффект против COVID-19.

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