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На Кипре подтвердили первые три случая заражения штаммом коронавируса «омикрон»

, 17:05 Источник: РИА "Новости"

На Кипре подтвердили первые три случая заражения штаммом коронавируса «омикрон»
тесты на COVID-19, pixabay.com

На Кипре подтвердили первые три случая заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон". Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 10 декабря, министерство здравоохранения государства.

В ведомстве сегодня уточнили, что все случаи заражения новой мутацией COVID-19 связаны с путешествиями и были выявлены в провинции Лимасол. Подчеркивается, что ни один из заболевших в настоящий момент не нуждается в госпитализации.

Отметим, что с 6 декабря на Кипре проводится обязательный ПЦР-тест для всех прибывших на остров. Власти приняли решение отменить рождественские мероприятия в ТЦ и обязали предприятия отправить часть сотрудников на удаленную работу.

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