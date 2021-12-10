Завозной «Омикрон» может стать доминирующим штаммом в России

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10 декабря 2021, 13:36

В 90% случаях заражений коронавирусом в России преобладал штамм «Дельта». Он пережил уже две волны пандемии. В ближайшее время он может быть замещён новым штаммом – «Омикрон», заявил «Известиям» профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.



Вид «Дельта» унёс сотни тысяч жизней людей по всему миру. В России передача доминирующего штамма происходила в основном внутри страны. Это давало гарантию не появление нового вида. Но завозной штамм, как показывает практика в странах Африки, может очень быстро прийти на смену «Дельте». Тяжесть течения заболевания от штамма «Омикрон» пока не определена. В Африке он активнее всего распространяется среди молодого поколения.



Как «новичок» будет распространяться в России, сказать очень сложно. В ЮАР это произошло очень быстро даже на фоне сформировавшегося иммунитета к «Дельте». Это значит, что коллективный иммунитет может не сработать.



Не исключено, что от разработчиков вакцин и медиков потребуется создание более серьёзных препаратов, методик лечения и профилактики. Каждый завоз нового вида коронавируса может ускорить его распространение внутри России, что приведёт к появлению новой волны пандемии со своими особенностями.

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