Стилист Громов заявил, что герцогиня Кейт появилась на праздничной службе, одетая по последнему писку моды

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10 декабря 2021, 16:36 Источник: teleprogramma.pro

герцогиня Кэтрин, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Стилист Руслан Громов в пятницу оценил появление Кейт Миддлтон на праздничной службе в Вестминстерском аббатстве в тотальном красном наряде. Мероприятие состоялось в минувший четверг, 9 декабря.

Руслан Громов обратил внимание на то, что в этом году многие компетентные люди мира моды и искусства отдают предпочтение именно алому цвету.

Стилист в беседе с порталом teleprogramma.pro отметил, что тотал-лук Кейт Миддлтон смотрится весьма лаконично. По мнению эксперта, в образе герцогини Кембриджской нет ни единой ошибки.

Супруга принца Уильяма появилась на службе в алом облегающем пальто с большим бантом. Она подобрала туфли-лодочки и клатч в тон. Волосы Кейт Миддлтон оставила распущенными и добавила к наряду длинные серьги.

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