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Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям после каникул

, 09:55

Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям после каникул
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Все уже так соскучились по герцогине, что папарацци даже отправились ее выслеживать на улицах города. Так, недавно в прессу попали фотографии Кейт с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, которые вообще были сделаны в магазине канцтоваров. А местный житель смог сфотографировать Миддлтон, в то время как она провожала старших детей в школу.

И вот недавно супруга герцога Уильяма вернулась к своим королевским обязанностям и впервые за долгое время вышла в свет.

Герцогиня Кембриджская прилетела в графство Оксфордшир, чтобы посетить военную базу Брайз-Нортон Королевских ВВС Великобритании. Кейт встретилась с теми, кто помогал провести эвакуацию мирных жителей из Афганистана. Операция стала крупнейшей в Великобритании за последние 70 лет: с 14 по 28 августа более 15 000 человек были вывезены из Кабула Королевскими военно-воздушными силами. 

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