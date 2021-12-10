Bild: в первый день на пенсии Меркель рано утром отправилась в свой новый офис

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10 декабря 2021, 15:08 Источник: Bild

экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, Michael Kappeler/dpa

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, несмотря на намерение выспаться после ухода с поста главы правительства страны, в первый день на пенсии вышла из дома уже в 08.20 утра. Об этом сообщили журналисты.

Известно, что утром в минувший четверг, 9 декабря, Ангела Меркель вышла из своей берлинской квартиры и отправилась в свой новый офис, который расположен на улице Унтер ден Линден. Политик была одета в жакет и брюки.

Согласно последней информации представителей СМИ, позже экс-канцлер ФРГ пошла за покупками в супермаркет. В магазине Меркель была с охранником, однако тележку с продуктами везла самостоятельно.

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