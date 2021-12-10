Итальянский журналист Караччоло заявил о «победном раунде» Путина на видеовстрече с Байденом

Аргументы Недели → В мире 13+

10 декабря 2021, 13:46 Источник: ИноСМИ

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Итальянский журналист Лучио Караччоло прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, которая состоялись в формате видеосвязи 7 декабря.

«На виртуальном саммите невидимым каменным гостем был именно китайский лидер, потому что разговор россиян и американцев об Украине сейчас означает прежде всего разговор о Китае»,- написал он в сове материале.

Автор считает, что истинной целью видеовстречи Байдена и Путина стала попытка США ослабить сотрудничество Москвы и Пекина. По его словам, Вашингтон в 2014 году совершил ошибку, встав на путь конфронтации с Россией и тем самым подтолкнув ее к кооперации с соседней сверхдержавой.

Кроме того, он уверен, что Путин «выиграл» от проведения переговоров.

«Россия вынуждена активно защищаться, поскольку Украина в рядах подконтрольной Америке европейской империи - в составе НАТО или нет - представляла бы для нее экзистенциальную угрозу. Учитывая такие изначальные условия, можно сказать, что Путин выиграл этот раунд. По очкам»,- пояснил журналист.

Караччоло добавил, что Москва завоевывает все больше пространства для маневров в треугольнике с Вашингтоном и Пекином.

Ранее украинский эксперт Игорь Лесев заявил, что переговоры президента Путина с Байденом показали, что США подтвердили российскую принадлежность Крыма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости