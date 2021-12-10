Украинский эксперт Лесев: переговоры Путина и Байдена показали, что США считают Крым российским

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10 декабря 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Украинский эксперт Игорь Лесев заявил, что состоявшиеся 7 декабря переговоры президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом показали, что США подтвердили российскую принадлежность Крыма.

«Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы "украинский вопрос", но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским»,- пояснил он.

Лесев уверен, что западные страны и дальше будут отмечать российский полуостров на картах «другим цветом», так же, как и различные спорные территории. Эксперт привел в пример Голанские высоты и Западную Сахару. По его словам, у контролирующих эти земли Израиля и Марокко нет проблем с другим государствами из-за отсутствия признания суверенитета над указанными территориями.

Ранее американские СМИ обнародовали материал о том, что видеовстреча президентов РФ и США не разрешила кризис на границах Украины. Газета The New York Times пишет, что судьба этой страны «все еще висит на волоске».

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