Экс-депутат Рады Мураев назвал «самой большой ошибкой» Зеленского отказ от жизни артиста в пользу президентства

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский променял счастливую жизнь артиста на ненависть населения и печальный конец политической карьеры.
«Я не завидую Зеленскому … это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив»,- высказал он.
Мураев отметил, что большая часть украинцев не поддерживает политический курс Зеленского и «даже ненавидит». Кроме того, депутат уверен, что нынешнего президента «ждет печальный конец» из-за текущих убытков, которые наблюдаются в стране. Политик считает, что украинский лидер совершил «самую большую ошибку в своей жизни».
Ранее Зеленский назвал свои главные ошибки на посту президента.
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