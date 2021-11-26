Зеленский назвал своими ошибками на посту президента доверие к кадрам и неуверенность в отношениях с РФ

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26 ноября 2021, 20:56 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал свои главные ошибки на посту главы государства. 26 ноября прошел пресс-марафон, посвященный достижению половины его президентского срока.

«Доверие - это глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Разным людям, причем, как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такой соблазн … Потому что вы знаете, если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то рыба гниет с головы», - высказал он.

Зеленский отметил, что в таком случае человек будет стоять в грязи, которую без резиновых сапог пройти нельзя, и закрывать на это глаза.

Также президент считает, что ему нужно было «больше рисковать» в отношениях с Россией.

«Мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то что это зависело и зависит на 99% от России … Я уверен, что это поправимо, просто вопрос решений некоторых проблем спринтерский, а есть решение некоторых проблем стайерское. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную»,- пояснил Зеленский.

Ранее журналистка украинского телеканала «Прямой» Анна Дзьоба рассказала, что охрана Зеленского затолкала ее на капот машины и повалила на землю.

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