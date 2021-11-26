Охрана Зеленского затолкала украинскую журналистку на капот машины

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26 ноября 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Журналистка украинского телеканала «Прямой» Анна Дзьоба рассказала, что представители Управления госохраны (УГО) толкнули ее на капот автомобиля из кортежа Владимира Зеленского. Представители этого СМИ не были приглашены не пресс-марафон, посвященный достижению половины его президентского срока.

«… за нашей спиной стоял автомобиль легковой, в который потом, как я понимаю, сел Владимир Зеленский. Сказать 100%, что был ли это Владимир Зеленский, к сожалению, я не могу, с учетом того, что когда он проходил, без предупреждения охрана начала блокировать журналистов. И так получилось, что в моем случае мне просто идти было некуда, и меня представители УГО затолкали на капот автомобиля, после чего с капота авто меня повалили на землю, и коллеги уже оттаскивали меня из-под ног»,- поделилась собеседница.

Дзьоба показала следы крови на куртке, отметив, что сейчас ждет «скорую». Журналистка добавила, что распространенная в СМИ информация о том, что ее сбила машина, ложь.

«Я получила травму с учетом того, что это не был легкий толчок»,- подчеркнула она.

Ранее Зеленский заявил, что ему поступила информация о подготовке в стране государственного переворота, якобы запланированного на 1 декабря текущего года.

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