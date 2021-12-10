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Сайт Avia.pro: российские военные применили системы РЭБ и отработали условное уничтожение американского эсминца в Черном море

, 11:23 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: российские военные применили системы РЭБ и отработали условное уничтожение американского эсминца в Черном море
Корабль, US Navy / globallookpress.com

Российские военные применили системы радиоэлектронной борьбы и отработали условное уничтожение американского эсминца в Черном море. Соответствующее утверждение содержится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, ссылаясь на китайский сайт Sina, что в ходе учений в акватории Черного моря военные РФ «ослепили» комплексами РЭБ «Красуха-4» радары эсминца Arleigh Burke. После этого истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 скрытно подлетели к американскому кораблю и отработали его условное уничтожение, отмечают авторы Avia.pro.

Ранее сегодня то же интернет-издание указало на то, что двигавшееся в сторону Керченского пролива украинское судно «Донбасс» прикрывали самолеты США и Франции.

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