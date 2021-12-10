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Илон Маск сообщил о намерении уйти с работы

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Илон Маск сообщил о намерении уйти с работы
Илон Маск, фото: Hannibal Hanschke/dpa/ globallookpress.com

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что подумывает уйти с работы и стать популярным блогером.

«Подумываю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером (influencer - англ.) на полной ставке. Что думаете?» - написал миллиардер в своем Twitter.

При этом пользователи поддержали решение предпринимателя. Один из читателей заявил, что Маск основал компании по постройке ракет и электромобилей, тем самым приложив много усилий, чтобы стать влиятельным лицом.

Другие предложили бизнесмену создать YouTube-канал.

Также были и шутки, касательно новой деятельности Маска. Одна из девушек посоветовала миллиардеру заняться танцами на шесте, чтобы заработать себе на жизнь. 

«Кто хочет видеть Илона в стрингах?» - добавила она. 

Напомним, что в конце ноября Маск сообщил об угрозе банкротства SpaceX из-за кризиса производства двигателей Raptor для ракеты-носителя Super Heavy. 

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