Илон Маск предупредил сотрудников SpaceX об угрозе банкротства компании из-за кризиса производства ракетных двигателей

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30 ноября 2021, 20:59

Илон Маск, фото: Kim Shiflett, globallookpress.com

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил об угрозе фирме банкротства из-за кризиса производства двигателей Raptor для ракеты-носителя Super Heavy. Телекомпания CNBC раскрыла эту новость сегодня со ссылкой на обращение Маска к струдникам компании SpaceX.

Он заявил, что кризис производства Raptor сейчас гораздо тяжелее, чем казалось несколько недель назад. Маск объяснил сотрудникам SpaceX: "Если нам не удастся выйти на график запуска по меньшей мере одного корабля Starship каждые два года, то нам действительно может угрожать банкротство".

Он оценивает ситуацию с темпами производства ракетных двигателей как катастрофическую.

Ранее в ноябре вице-президент SpaceX Уилл Хелтсли, отвечавший за силовые установки, ввиду отсутствия прогресса в разработки двигателей Raptor, уволился из компании. После его ухода разработку и производства двигателя возглавил Джейкоб Маккензи, - передает ТАСС.

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