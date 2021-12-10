Немецкий политолог Александр Рар заявил о планах «Зеленых» чинить «проблемы» России с «Северным потоком – 2»

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10 декабря 2021, 09:12 Источник: Взгляд

человек, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что партия «Союз 90/Зеленые» продолжит выступать против российского газопровода «Северный поток – 2» и чинить «проблемы» России в этом направлении.

«Они (партия "Союз 90/Зеленые") не говорят, что остановят его, но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба. Ясно, что „Зеленые“ продолжат чинить проблемы России в этом направлении»,- высказал он.

Эксперт считает, что новый канцер Германии Олаф Шольц настроен на «конструктив» и «разрядку». При этом ему непонятно, как в вопросе «Северного потока-2» себя проявит глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг сообщила, что власти региона по-прежнему поддерживают проект «Северного потока – 2». Она утверждает, что газопровод нужен Германии.

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