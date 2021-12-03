Член бундестага Швезиг заявила, что в ФРГ по-прежнему поддерживают «Северный поток – 2», несмотря на санкции США

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3 декабря 2021, 22:01 Источник: Der Spiegel

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что власти региона по-прежнему поддерживают проект "Северный поток - 2", несмотря на санкции США.

"Нам нужен этот газопровод", – подчеркнула Мануэла Швезиг в рамках беседы с журналистами.

Отвечая на вопрос о якобы концентрации российской военной техники на границе с Украиной, премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания призвала не смешивать строительство "Северного потока – 2" с вопросами внешней политики.

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