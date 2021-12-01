Политолог Геворг Мирзаян: США проиграли битву за «Северный поток — 2», но не хотят признавать это поражение

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2021, 11:28 Источник: Экономика сегодня

Конгресс США, Ting Shen/globallook.com

Проблемы принятия оборонного бюджета США связаны вовсе не с «Северным потоком-2», а с борьбой различных групп в Конгрессе, лоббирующих интересы крупного бизнеса. Такую точку зрения высказал в интервью «Экономике сегодня» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Во вторник стало известно, что сенаторы-республиканцы добились включения в проект оборонного бюджета новых санкций против «Северного потока — 2».

«Тема “Северного потока – 2” не является важной для споров по оборонному бюджету США. Речь идет о колоссальном объеме государственных денег, часть которых распределяется затем по частным компаниям», – считает Мирзаян.

В законопроекте значится сумма бюджета в 752,9 млрд долларов. «Частные компании-подрядчики поставляют в американскую армию оружие, новейшие системы вооружения и т. д. На кону стоят миллиарды долларов, вследствие чего конгрессмены пытаются лоббировать компании, которые либо их подкармливают, либо находятся в их избирательном округе. Мы наблюдаем мощный клинч, который продолжится до тех пор, пока стороны не утрясут спорные вопросы и не найдут возможность для компромисса. После этого американский оборонный бюджет будет принят», – уверен политолог.

По его мнению, абсолютно неверно говорить о том, что проблемы с принятием бюджета возникли из-за санкций против «Северного потока – 2». «Байден не собирается на это идти. Он об этом прямо говорил, и здесь есть своя логика, но угрожать этим американцы могут».

Как считает Мирзаян, Соединенным Штатам трудно признать тот факт, что Россия переиграла их в битве за «Северный поток — 2».

«Несмотря санкции и давление, РФ победила американцев в битве за “Северный поток – 2”. Вашингтон не может как простить, так и признать данное поражение от Москвы», – констатирует Мирзаян.

В этой ситуации США постараются сохранить хорошую мну при плохой игре.

«Соединенные Штаты будут тянуть сертификацию “Северного потока – 2” и попытаются подгадать данное решение под успешные переговоры между Байденом и российским президентом Владимиром Путиным, после чего заявить, что это стало возможным только после того, как Вашингтон позволил это сделать. Таким образом, американцы могут сохранить лицо», – предполагает Мирзаян.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости