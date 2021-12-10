Зеленский обсудил с Байденом его разговор с Путиным, членство в НАТО и конфликт на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом обсудил его онлайн-саммит с российским лидером Владимиром Путиным и урегулирование ситуации на Донбассе. Беседа длилась примерно 1,5 часа.
«Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине»,- написал украинский лидер в Twitter.
Также Зеленский поблагодарил Байдена за «последовательную, твердую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил «непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе». Глава государства отметил, что у Киева есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса.
В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что переговоры были «очень содержательными, конструктивными» и проходили в «откровенной и прямой атмосфере».
Лидеры обеих стран затронули процесс реализации реформ на Украине, вопрос о газопроводе «Северный поток-2» и членства в НАТО.
Байден отметил, что имеет «особое отношение к Украине, очень любит и уважает эту страну, поэтому верит в успех совместного сотрудничества.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что президент США Джо Байден негативно относится к Зеленскому, но позиция США по Украине от этого не изменится.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости