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Политолог Дмитрий Журавлев: Байден негативно относится к Зеленскому, но позиция США по Украине от этого не изменится

, 13:10 Источник: Экономика сегодня

Политолог Дмитрий Журавлев: Байден негативно относится к Зеленскому, но позиция США по Украине от этого не изменится
Президенты Зеленский и Байден, Pool via CNP/globallook.com

Президент США Джо Байден негативно относится к Зеленскому, но позиция США по Украине от этого не изменится. Об этом сказал, комментируя вчерашний разговор Байдена и Путина генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Главное событие, по словам политолога, - это то, что разговор состоялся.

«Россия и США должны вести переговоры из-за того, что являются великими ядерными державами. Нам приходится договариваться, потому что противоречия Москвы и Вашингтона влияют на глобальную безопасность», - считает Журавлев.

Однако, по мнению политолога, учитывая позиции сторон, это был «не диалог, а два монолога».

«Американцы нас слушать не хотят: если бы дела обстояли по-другому, то они бы заявили что-то по НАТО. США не пошли здесь на серьезный разговор, хотя знали, что для России – это главный вопрос. <...> США не воспринимают РФ в качестве равного партнера, чтобы они публично ни говорили. Американцы готовы разговаривать, но в форме одностороннего диалога при нашем молчаливом согласии», - подчеркнул Журавлев.

Что касается украинской темы, то она, по мнению эксперта, является интсрументом давления на Россию со стороны США.

«Байден негативно относится к Зеленскому и готов его разменять на какие-то преференции, но общая американская позиция по Украине от этого не изменится», - заключает Журавлев.

Эксперт считает, что и США вряд ли приложат усилия для реализации Минских соглашений, но после разговора двух президентов Украина на некоторое время умерит провокации в Донбассе.

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