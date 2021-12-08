Путин подробно проинформировал Байдена о невыполнении Киевом Минских соглашений

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8 декабря 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в рамках переговоров во вторник проинформировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже достигнутых договоренностей.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин также сообщил Джо Байдену, что Киев затягивает переговорный процесс в контактной группе и пытается исключить Донбасс из обсуждений.

Подчеркивается, что российский лидер "достаточно подробно информировал" американского коллегу о вышеуказанных фактах.

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